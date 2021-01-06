Полиция продолжает задерживать тысячи нарушителей карантина

Продолжаются мероприятия по борьбе с нарушением противоэпидемического режима, санитарно-гигиенического карантинного режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД, 7 января были возвращены 2 450 транспортных средств, пытавшихся проехать через посты без соответствующего разрешения. За указанный период в отношении 3 186 человек, нарушивших правила карантинного режима, были применены меры административного взыскания. В отношении 4 человек избрана мера пресечения в виде административного ареста.

В то же время задержаны и возвращены домой 7 активных больных COVID-19, покинувших место жительства. В отношении шести из них возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) УК АР.

МВД снова обращается с просьбой к гражданам с пониманием отнестись к применяемым мерам изоляции и не покидать места жительства без необходимости.