Азербайджанский флаг вблизи аэропорта Кафана
Флаг Азербайджана водружен вблизи аэропорта города Кафан. Об этом в интервью армянским СМИ заявил председатель муниципалитета Кафана Геворк Парсян.
По его словам, азербайджанские военные установили пост вблизи аэропорта.
«Азербайджанцы смогут полностью контролировать аэропорт Кафана», - сказал Парсян.
Отметим, что данные территории относятся к Зангиланскому району Азербайджана. После освобождения оккупированных территорий Азербайджан обеспечивает свою территориальную целостность, признанную международным правом.