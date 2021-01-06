Азербайджанский флаг вблизи аэропорта Кафана

Флаг Азербайджана водружен вблизи аэропорта города Кафан. Об этом в интервью армянским СМИ заявил председатель муниципалитета Кафана Геворк Парсян.

По его словам, азербайджанские военные установили пост вблизи аэропорта.

«Азербайджанцы смогут полностью контролировать аэропорт Кафана», - сказал Парсян.

Отметим, что данные территории относятся к Зангиланскому району Азербайджана. После освобождения оккупированных территорий Азербайджан обеспечивает свою территориальную целостность, признанную международным правом.