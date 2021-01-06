Азербайджанский газ дошел до потребителей в Греции

Природный газ из азербайджанского сектора Каспийского моря по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) доставлен потребителям Греции. Первый азербайджанский газ потребители Греции получили через газораспределительную сеть DEPA. Об этом сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ.

Отмечается, что благодаря реализации проекта TAP и заключению соглашения с DEPA Греция укрепила свое участие в стратегическом проекте Евросоюза по присоединению к "Южному газовому коридору" и усилению диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа в Европу.

Гендиректор газораспределительной компании DEPA Константинос Ксифарас заявил, что с запуском коммерческих поставок Греция еще больше увеличивает свои поставки, приобретая природный газ по конкурентоспособной цене, и выиграют от этого конечные потребители, включая промышленность, домашние хозяйства и предприятия страны.

TAP – европейская ветвь "Южного газового коридора", связующий проект, по которому из Азербайджана на европейские рынки будет транспортировано 10 млрд кубометров природного газа.