Построенные для вынужденных переселенцев тысячи домов переданы Минтруда

Согласно решению главы государства, поселки и многоэтажные жилые комплексы, построенные в 2020 году для вынужденных переселенцев по линии Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты населения. Об этом сказал журналистам заместитель председателя госкомитета Фуад Гусейнов.

По словам Гусейнова, речь идет о почти 4 700 домах в поселках и многоэтажных жилых домах, расположенных в Баку, Сумгаите, Апшероне, Самухе, Ленкорани.

Зампредседателя госкомитета отметил, что жилые комплексы оснащены всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры: «Механизм распределения жилья входит в компетенцию Министерства труда и социальной защиты населения».

Напомним, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании в видеоформате, посвященном итогам 2020 года, заявил, что «дома, предусмотренные для семей вынужденных переселенцев, будут переданы семьям шехидов. Это решение принял я. Я уже дал распоряжение чтобы дома, находящиеся на балансе у Государственного комитета по делам беженцев, были переданы на баланс Министерства труда и социальной защиты населения. И семьи шехидов, которые стояли в очереди до войны, также должны быть размещены в этих домах. В то же время близкие наших военных-героев, ставших шехидами во Второй Карабахской войне, должны быть размещены в этих домах. Это справедливое решение».