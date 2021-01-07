Перевозчиков предупредили о недопустимости повышения цен на проезд в Баку

Выступивший на встрече глава БТА Вусал Керимли напомнил, что оказание комфортных и безопасных транспортных услуг гражданам постоянно находится в центре внимания государства. В соответствии с поручением главы государства, в течение последних пяти лет осуществлялись последовательные и целенаправленные мероприятия по оказанию комфортных и безопасных услуг по пассажироперевозкам. Были завезены современные и комфортабельные автобусы, а автобусный парк был обновлен на 40%.

В Бакинском транспортном агентстве состоялась встреча с предпринимателями, осуществляющими регулярные пассажироперевозки. На встрече были обсуждены вопросы регулирования цены на дизельное топливо и работа, осуществленная в сфере пассажироперевозок за последние пять лет.

Касаясь вопросов, связанных с повышением цен на дизельное топливо, Вусал Керимли отметил, что в связи с этим предусмотрены определенные меры поддержки для перевозчиков. Совместно с Министерством экономики проводятся соответствующие исследования. Перевозчики были предупреждены о недопустимости необоснованного повышения цен.

На встрече также были затронуты имеющиеся в этой сфере проблемы и предстоящие задачи. В частности, было отмечено, что несмотря на обеспечение прозрачности в сфере пассажироперевозок, перевозчики не проявляют должной активности в обновлении своего автобусного парка. Было заявлено, что, учитывая необходимость повышения комфорта и обеспечения безопасности, в этом году обязательно должен быть обновлен автобусный парк по поселкам Баку. Перевозчики, которые не будут соблюдать это требование, будут отстранены от маршрутных линий.

Было также отмечено, что некоторые перевозчики при поддержке определенных сил создают искусственные проблемы и недовольство в вопросе обновления автобусов и перехода на систему оплаты BakıKart. Перевозчикам сообщили, что подобные попытки тщетны, а в отношении виновных будут предприняты серьезные меры.

Глава БТА дал поручения по усилению контроля за выездом автобусов из гаражей и проведению мониторингов в связи с техническим осмотром автобусов и медицинским обследованием водителей.

На встрече были обсуждены и вопросы, связанные с организацией пассажироперевозок в период пандемии. Было отмечено, что обеспечена бесперебойная деятельность автобусов по регулярным и экспресс-линиям, а благодаря предпринятым противоэпидемиологическим мерам удалось избежать случаев массового заражения среди водителей, диспетчеров и технического персонала гаражей.