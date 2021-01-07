Госкомитет: не желающие возвращаться вынужденные переселенцы лишатся статуса

Статус вынужденных переселенцев, не желающих возвращаться на освобожденные территории, будет считаться утраченным. В результате будут отменены льготы, которые распространяются на вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц. Об этом в интервью журналистам сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

По словам Гусейнова, на освобожденных землях Азербайджана будут созданы все условия: «Это очень актуально с точки зрения постоянного проживания, занятости, здравоохранения, образования и других социальных вопросов».