Напомним, что 8 декабря 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов (Фонд YAŞAT).

Фонд создан с целью формирования прозрачной, эффективной и доступной платформы для оказания дополнительной поддержки (оказания финансовой помощи и осуществления других мер поддержки) мер, осуществляемых государством в области социальной защиты следующих лиц: военнослужащих с инвалидностью, полученной в связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики, и членам семей лиц, ставших шехидами; сотрудников государственных органов (структур) с инвалидностью, полученной при выполнении служебных обязанностей на освобожденных от оккупации территориях, а также в результате участия в ликвидации последствий военных действий после их завершения, или членам семей погибших сотрудников.