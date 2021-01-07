Хаменеи запретил ввозить в Иран вакцины из Британии и США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил вакцины от коронавируса из Великобритании и США.
"Импорт британских и американских вакцин – запрещен", - сказал Хаменеи в ходе телевыступления.
Иран в настоящий момент занимается разработкой собственных вакцин от COVID-19. В комментарии РИА Новости глава отдела по связям с общественностью Минздрава Исламской Республики Киануш Джаханпур отметил, что Тегеран ожидает получения первой собственной вакцины от коронавируса весной, еще две-три планируется создать к лету.