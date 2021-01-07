Госкомитет: на освобожденных землях смогут жить и другие граждане

На освобожденных территориях Азербайджана смогут жить не только вынужденные переселенцы, но и другие граждане страны. Об этом в интервью журналистам сказал заместитель председателя Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов.

По словам зампредседателя госкомитета, во время возвращения на освобожденные территории преимущество будет отдано вынужденным переселенцам, потому что они потеряли свои длма.

"В целом же здесь смогут постоянно жить и другие граждане Азербайджана", - сказал Гусейнов.