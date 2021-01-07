Как сообщают турецкие СМИ, Чавушоглу был задан вопрос о наличии конкуренции между Россией и Турцией в Карабах е и договоренностях в области совместной деятельности по контролю за режимом прекращения огня.

Находящийся с визитом в Португалии министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ответил на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

Чавушоглу заявил, что Турция поддерживает Азербайджан не только потому, что это «одна нация - два государства», но и по той причине, что Азербайджан придерживается справедливой позиции, основанной на нормах международного права.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Азербайджан провел успешные военные операции и сейчас в регионе действует режим прекращения огня:

«Мы находимся в процессе создания Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе на территории, определенной Азербайджаном, и в указанных нам точках. Основная цель этого центра будет заключаться в осуществлении контроля за режимом прекращением огня, а в случае его нарушения будут приняты соответствующие превентивные меры», - сказал министр.

Чавушоглу добавил, что несмотря на то, что в течение 44-дневной войны прекращение огня объявлялось трижды, Армения каждый раз нарушала его:

«Мы надеемся, что эта страна будет следовать последнему соглашению. Только после этого можно будет говорить о нормализации наших отношений с Арменией. Все шаги, которые мы будем предпринимать в дальнейшем, будут обсуждаться с Азербайджаном», - сказал глава МИД Турции.