В Армении сказали, что президент страны тяжело переносит COVID-19

У президента Армении Армена Саркисяна коронавирус протекает с осложнениями и с характерными для болезни симптомами, сообщает пресс-служба армянского президента.

Отмечается, что президент изолирован и проходит лечение под контролем медиков.

"Сразу после стабилизации его состояния, а также с разрешения медиков президент вернется в Ереван для исполнения своих рабочих обязанностей", — цитирует Sputnik Армения сообщение пресс-службы.

Ранее армянские СМИ сообщали, что у Армена Саркисяна, который на тот момент был в Лондоне, выявили коронавирус. Его супруга также заразилась коронавирусом.