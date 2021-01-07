В Ходжавенде "КамАЗ" опрокинулся в овраг: водитель погиб фото
В Ходжавендском районе Азербайджана произошло ДТП с летальным исходом. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе МВД.
Так, 7 января около 11 часов на территории села Беюк Таглар Ходжавендского района житель Агстафинского района Э.Гараев на управляемом им автомобиле "КамАЗ" съехал с проезжей части, грузовая машина опрокинулась в овраг, водитель от полученных травм скончался на месте.
По данному факту в Ходжавендском районном отделе полиции проводится расследование.