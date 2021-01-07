Иран показал новую подземную ракетную базу
Корпус стражей исламской революции продемонстрировал подземную ракетную базу на побережье Персидского залива, сообщил связанный с корпусом портал Sepah News.
Согласно информации, на церемонии присутствовал главнокомандующий КСИР Хосейн Салами, а также командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири, к которым относится "стратегическая" база.
По словам Салами, в комплексе размещены высокоточные, с "очень большой разрушительной силой" ракеты с дальностью действия "в сотни километров", способные преодолевать средства радиоэлектронной защиты, передает РИА Новости.