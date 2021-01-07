Америка накажет Трампа наша корреспонденция
В США набирает силу кампания по досрочному отстранению президента Трампа от власти. В этих условиях слово «досрочно», конечно, звучит странновато, ведь до сложения его полномочий и инаугурации победителя на выборах Джо Байдена остаются считанные дни. Но спикер палаты представителей и яростная противница Трампа Нэнси Пелоси настаивает, что наказать президента следует уже сейчас. «Каждый день может стать днем нового страшного шоу, - говорит она. – То, что произошло 6 января, было актом мятежа».
Пелоси присоединилась к требованию Чака Шумера, который вскоре возглавит демократическое большинство в сенате. Как уже сообщал haqqin.az, он призвал вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от власти по 25-й поправке к Конституции США. Для этого требуется согласие большинства членов кабинета. По данным телеканала CNBC, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин уже обсудили такую возможность в своих ведомствах.
В ходе дебатов были выявлены три причины не делать этого. Во-первых, на подготовку к применению 25-й поправки уйдет не меньше недели, то есть решение будет принято как раз к инаугурационным торжествам в Вашингтоне, а это неприемлемо. Во-вторых, есть сомнения в том, что найдется достаточно министров, готовых бросить перчатку в лицо Трампу. И в-третьих, его отставка может лишь еще больше радикализировать базу поддержки Трампа среди ультраправых, что нанесет стране больше вреда, чем пользы.
Наконец, против этой идеи, по данным из многочисленных источников, выступил и вице-президент Пенс. Его призыв - «дайте часам продолжать тикать». То есть подождем до инаугурации Байдена, а там видно будет.
Для срочного отстранения Трампа остается второй путь - объявление ему импичмента в Конгрессе. Теоретически обстановка сейчас больше благоприятствует демократам, чем в начале прошлого года, когда Трампу пытались объявить импичмент из-за его попыток договориться о сделке с руководством Украины. Тогда эта тема - президента обвиняли в том, что он хотел использовать Киев для получения компромата на Байдена - была далека и непонятна для многих американцев. Другое дело теперь, когда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
Изоляция пока еще действующего президента проявляется и в том, что его команду в знак протеста покинули, помимо многочисленных сотрудников администрации, уже два министра - Элейн Чао, министр транспорта, которая являлась супругой до недавнего времени лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, и Бетси Девос, министр образования.
Сам Макконнелл также обрушился на Трампа, обвиняя его в том, что он «предал дело демократии». Его поддержали Джон Келли, который когда-то был главой администрации Трампа, и ряд таких влиятельных сенаторов–республиканцев, как Митт Ромни, а также несколько губернаторов, членов Республиканской партии, которые считают, что Трамп заслужил отстранения от должности.
И даже консервативная газета деловых кругов The Wall Street Journal в своей передовой статье заявила, что «лучшим выходом для Трампа будет досрочная отставка, которая позволит избежать новой процедуры импичмента».
Однако есть ли у противников Трампа реальные шансы добиться его «увольнения»? Члены палаты представителей и сената разъехались по домам и соберутся в Вашингтоне лишь 19 января, за день до инаугурации. Конечно, их заставят срочно приехать в Капитолий по свистку спикеров обеих палат, но такое развитие событий все же маловероятно. «Слуги народа» из числа республиканцев переживают свое поражение на выборах и сейчас будут заливать горе пивом и виски среди родных. Другие – демократы, наоборот, пребывают в состоянии эйфории. Но и те, и другие очень устали после долгих месяцев подготовки к выборам, а потом от непрерывных политических конвульсий уже в послевыборный период.
В итоге вырисовывается такой сценарий, о котором говорят мне на условиях конфиденциальности, так как пока ничего не решено, маститые вашингтонские политологи. Конгресс, который полностью оказался под контролем демократов, безусловно, накажет Трампа, но уже после того, как этот джентльмен уберется из Белого дома. Главным наказанием будет для него запрет занимать какие-либо выборные посты и участвовать в политической жизни страны. Для Трампа, привыкшего быть главным шоуменом Америки, политическая смерть будет хуже уголовного наказания. Но что поделать, такова уж, как говорили классики российского кинематографа, «горестная жизнь плута».