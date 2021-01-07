В США набирает силу кампания по досрочному отстранению президента Трампа от власти. В этих условиях слово «досрочно», конечно, звучит странновато, ведь до сложения его полномочий и инаугурации победителя на выборах Джо Байдена остаются считанные дни. Но спикер палаты представителей и яростная противница Трампа Нэнси Пелоси настаивает, что наказать президента следует уже сейчас. «Каждый день может стать днем нового страшного шоу, - говорит она. – То, что произошло 6 января, было актом мятежа».

Пелоси присоединилась к требованию Чака Шумера, который вскоре возглавит демократическое большинство в сенате. Как уже сообщал haqqin.az, он призвал вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от власти по 25-й поправке к Конституции США. Для этого требуется согласие большинства членов кабинета. По данным телеканала CNBC, госсекретарь Майк Помпео и министр финансов Стивен Мнучин уже обсудили такую возможность в своих ведомствах.

В ходе дебатов были выявлены три причины не делать этого. Во-первых, на подготовку к применению 25-й поправки уйдет не меньше недели, то есть решение будет принято как раз к инаугурационным торжествам в Вашингтоне, а это неприемлемо. Во-вторых, есть сомнения в том, что найдется достаточно министров, готовых бросить перчатку в лицо Трампу. И в-третьих, его отставка может лишь еще больше радикализировать базу поддержки Трампа среди ультраправых, что нанесет стране больше вреда, чем пользы.

Наконец, против этой идеи, по данным из многочисленных источников, выступил и вице-президент Пенс. Его призыв - «дайте часам продолжать тикать». То есть подождем до инаугурации Байдена, а там видно будет.

Для срочного отстранения Трампа остается второй путь - объявление ему импичмента в Конгрессе. Теоретически обстановка сейчас больше благоприятствует демократам, чем в начале прошлого года, когда Трампу пытались объявить импичмент из-за его попыток договориться о сделке с руководством Украины. Тогда эта тема - президента обвиняли в том, что он хотел использовать Киев для получения компромата на Байдена - была далека и непонятна для многих американцев. Другое дело теперь, когда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.