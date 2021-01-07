Синоптики рассказали о погоде на завтра

В субботу, 9 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром и вечером местами туман, умеренный юго-западный ветер временами усилится, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 3-6, днем 7-10 тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 до 763 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер усилится. Ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5, на высокогорных территориях 7-9 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

9 января на Апшероне ожидается усиление юго-западного ветра, что может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.