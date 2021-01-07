Абиль успешно завершил Экономический университет, затем, несмотря на проблемы со здоровьем, отправился служить в армию. Принимал участие в апрельских боях 2016 года, за время службы получил грамоту и благодарность.

Один из героев Второй Карабах ской войны – Абиль Джабизаде родился через год после Ходжалинской трагедии, 26 февраля 1993 года, в сумгаитском поселке Джорат. Возможно, день его рождения и определил будущее Абиля - освободить Карабах , отомстить за Ходжалы...

Рассказывает мать шехида, Дурдана Джабиева: «Когда родился Абиль, со мной вместе в палате лежала женщина родом из Ходжалы, у нее родилась дочь. Мы плакали, когда она рассказывала о произошедшей с ними трагедии. Не знала, что наступит день и мой сын отправится мстить врагам за пролитые слезы наших людей и погибнет».

Когда Абиль отправился в армию, началась апрельская война 2016 года. «Сколько ему ни говорили: у тебя проблемы со здоровьем, он отвечал, что будет обязательно солдатом. В военкомате подтвердили, что у Абиля проблемы со слухом, но он настоял на своем и отправился служить. Бои продлились всего 4 дня, но как мать что только я не пережила за эти дни, знает один Аллах», - вспоминает мать шехида.

21 сентября прошлого года Абиля заново призвали на военную службу и отправили на военные учения в Кусары. «Сказала: сынок, отнеси документы по болезни в военкомат, но он меня не послушался, сел в автобус и уехал. Думала, через 5-6 дней вернется с учений. На прощание даже не поцеловала сына, откуда мне было знать, что начнется война», - со слезами на глазах говорит мать шехида.

На фронте, когда появлялась возможность, Абиль звонил домой. «Никогда не рассказывал, где находится, только один раз сказал, что видит территорию Ирана рядом с мостом, и мы поняли - он в Худаферине», - рассказывает мать.

В последний раз Абиль позвонил родным 12 октября, а через два дня пришла весть о его гибели. «В моей жизни этот день был самым горьким и тяжелым…», - после этих слов мать шехида со слезами на глазах не смогла продолжить беседу.

27-летний Абиль Джабизаде принимал участие в боях на Тертерском, Физулинском, Джебраильском направлениях, в освобождении района Худаферинского моста. Наш герой стал шехидом 14 октября при освобождении села Зогалбулаг Ходжавендского района.

Абиль похоронен в Сумгаите на Аллее шехидов. Посмертно награжден медалями «За Родину» и «За освобождение Джебраила».