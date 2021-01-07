Ким Чен Ын захотел установить хорошие связи с другими странами

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сказал о необходимости улучшения отношений с другими странами мира, передает Yonhap. По данным агентства, такое заявление Ким Чен Ын сделал на съезде Трудовой партии Кореи.

"В докладе Ким Чен Ына говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", - цитирует Интерфакс сообщение официальных северокорейских СМИ.

Лидер КНДР пояснил, что такая необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени".