44-дневная Отечественная война запомнилась рядом поучительных жизнеописаний и летописей героизма. История жизни 36-летнего майора азербайджанской армии, разведчика Эльчина Эльшан оглу Мансурова по прозвищу «Одинокий волк» также стала одним из примеров героической жизни. Погибший в первый же день войны Эльчин за проявленную отвагу был посмертно удостоен звания Героя Отечественной войны и медали «За Родину».

Эльчин Мансуров родился в бакинском поселке Бина. В 2003 году с высоким баллом был принят в Азербайджанскую военную академию имени Гейдара Алиева. 13 лет своей военной службы провел в Товузе, Гёйгеле, на Мурове и в Физули.

О шехиде Эльчине Мансурове haqqin.az рассказала его близкая родственница Шабнам Ализаде.

Она поведала, что погибший в бою у села Чилябюрт в Тертере в сентябре 2010 года Фарид Ахмедов и Эльчин, еще будучи курсантами, были близкими друзьями. Гибель Фарида и Мубариза Ибрагимова глубоко потрясла Эльчина. Последние три года Эльчин прослужил в горячей точке – Физули.

Возглавляемая Эльчином Мансуровым группа воевала в Физулинском направлении. Они разгромили два армянских полка, после этого примерно за 45 минут заняли еще несколько стратегически важных постов. Эльчин эвакуировал раненых с поля боя и отправил их в относительно безопасное место. Сам же в одиночку прорвал вражеский пост.

«Эльчин с группой из 25 человек вступил в бой Физулинском направлении. Согласно предоставленной нам информации, первой линию соприкосновения прорвала группа Эльчина. Первые посты также освободили они. Среди членов этой группы есть шехиды», - сказала Ализаде.

Затем Эльчин в одиночку проник на армянский пост и убил там более 20 солдат противника. На обратном пути в месте под названием Бугра дереси он был убит снайпером в спину.

Его боевые товарищи рассказывают, что Эльчин часто ходил на разведку и добывал важные сведения. Потому среди друзей он и получил прозвище «Одинокий волк».

В первый день войны, перед началом боя, он пообщался со всеми, пожелал победы. Первой флаг на освобожденных территориях водрузила именно группа Эльчина. «За время службы Эльчин был награжден 6 медалями. Захватить его живым было невозможно. Другими словами, он и в самом деле был волком», - написал один из его друзей.