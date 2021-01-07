Эльчин в одиночку прорвал вражеский пост и убил более 20 солдат противника баллада о солдате
44-дневная Отечественная война запомнилась рядом поучительных жизнеописаний и летописей героизма. История жизни 36-летнего майора азербайджанской армии, разведчика Эльчина Эльшан оглу Мансурова по прозвищу «Одинокий волк» также стала одним из примеров героической жизни. Погибший в первый же день войны Эльчин за проявленную отвагу был посмертно удостоен звания Героя Отечественной войны и медали «За Родину».
Эльчин Мансуров родился в бакинском поселке Бина. В 2003 году с высоким баллом был принят в Азербайджанскую военную академию имени Гейдара Алиева. 13 лет своей военной службы провел в Товузе, Гёйгеле, на Мурове и в Физули.
О шехиде Эльчине Мансурове haqqin.az рассказала его близкая родственница Шабнам Ализаде.
Она поведала, что погибший в бою у села Чилябюрт в Тертере в сентябре 2010 года Фарид Ахмедов и Эльчин, еще будучи курсантами, были близкими друзьями. Гибель Фарида и Мубариза Ибрагимова глубоко потрясла Эльчина. Последние три года Эльчин прослужил в горячей точке – Физули.
Возглавляемая Эльчином Мансуровым группа воевала в Физулинском направлении. Они разгромили два армянских полка, после этого примерно за 45 минут заняли еще несколько стратегически важных постов. Эльчин эвакуировал раненых с поля боя и отправил их в относительно безопасное место. Сам же в одиночку прорвал вражеский пост.
«Эльчин с группой из 25 человек вступил в бой Физулинском направлении. Согласно предоставленной нам информации, первой линию соприкосновения прорвала группа Эльчина. Первые посты также освободили они. Среди членов этой группы есть шехиды», - сказала Ализаде.
Затем Эльчин в одиночку проник на армянский пост и убил там более 20 солдат противника. На обратном пути в месте под названием Бугра дереси он был убит снайпером в спину.
Его боевые товарищи рассказывают, что Эльчин часто ходил на разведку и добывал важные сведения. Потому среди друзей он и получил прозвище «Одинокий волк».
В первый день войны, перед началом боя, он пообщался со всеми, пожелал победы. Первой флаг на освобожденных территориях водрузила именно группа Эльчина. «За время службы Эльчин был награжден 6 медалями. Захватить его живым было невозможно. Другими словами, он и в самом деле был волком», - написал один из его друзей.
Родственница рассказывает, что вечером 26 сентября Эльчин говорил со своей сестрой, сказал, чтобы не волновалась, что все будет хорошо. «29 сентября мы узнали, что его ранило. Но большего не смогли узнать. 31 сентября сообщили, что он погиб, но позже опровергли это сообщение. 10 октября подтвердилось, что он погиб», - добавила родственница.
Эльчин Мансуров похоронен на 2-й Аллее шехидов рядом с могилой генерала Полада Гашимова. Майор Эльчин Мансуров удостоен звания Героя Отечественной войны, награжден медалями «За Родину», «За освобождение Физули» и «За освобождение Ходжавенда».