Разработчики вакцины от коронавируса ответили на обвинения об их опасности

Так, британское агентство по регулированию лекарств в середине декабря сообщало о двух случаях анафилактического шока после вакцинирования средством от компании Pfizer/BioNTech. Потом выяснилось, что тяжелая реакция на прививку произошла у 6 американцев. Эти новости, понятно, отозвались беспокойством у миллионов людей. Анафилактический шок — это серьезное состояние угрозы для жизни человека, которое может привести к летальному исходу. Ученые, однако, говорят, что к такому результату может привести любая вакцина, и не только от коронавируса. Но случается это крайне редко. Представители Pfizer обратили внимание общественности на то, что в описании вакцины есть ясное предостережение, что в момент прививки пациенту должен быть обеспечен доступ к лечению и медицинскому надзору в случае, если бы после вакцинации дело дошло до анафилактической реакции организма.

В мире продолжается вакцинация против инфекции коронавируса. То тут, то там звучит тревожная информация о случаях побочных эффектов после прививки, что дает козыри в руки скептиков и противников этой профилактической меры. Врачи при этом успокаивают, убеждая в том, что такие случаи бывают крайне редко и нет повода для паники.

В то же время эксперты убеждены, что вакцинацию необходимо продолжать.

- Мы обязаны продолжать прививки, - говорит один из экспертов доктор Филлипс. - Нужно попробовать ограничить пандемию.

Новая информация о наблюдаемых после прививки тяжелых аллергических реакциях уже обнародована. Это сделал Centers for Disease Control anf Prevention (CDC) – американское правительственное агентство, входящее в состав Департамента здравоохранения и общественной опеки.

В среду, 6 января, CDC опубликовала список случаев анафилаксии, которые проявились после прививки. После вакцинации 1 миллиона 893 тысяч 360 человек в период с 14 по 23 декабря задокументирован 21 анафилактический случай. Как сообщили сотрудники CDC, это означает плюс-минус 1 на 100 тысяч человек.

- Это дает 11,1 случая на 1 миллион полученных доз, - рассказала журналистам Нэнси Мессонье, старший сотрудник CDC. Для сравнения она сообщила, что вакцина против гриппа дает 1,3 случая анафилаксии на миллион сделанных прививок.

Интересно, что из упомянутого 21 случая 19 отмечены у женщин. Среднее время появления реакции составило 13 минут (в целом же колебания такого периода были от 2 до 150 минут). Четверо пациентов с анафилактическими признаками были госпитализированы, из них трое попали в отделение интенсивной терапии, 17 - была оказана помощь в реанимации, а 19 пациентам был введен адреналин.

Наиболее частые признаки анафилактической реакции — сыпь, ощущение закрытого горла, отек языка, крапивница, затрудненное дыхание, хрип, опухание губ, тошнота, неотступный сухой кашель.

На момент сбора данных для доклада все пациенты, кроме одного, были уже выписаны домой. Не было зафиксировано ни одной смерти.

Доктор Мессонье подчеркнула, что случаи анафилаксии «крайне редки», а польза от прививки значительно превышает риски.

- К счастью, мы знаем, как лечить анафилаксию, а специалисты, которые вводят вакцину, готовы немедленно реагировать.

На сегодня в Соединенных Штатах утверждены две вакцины для экстренного применения — одна от фирмы Pfizer, другая от компании Moderna. Первая уже применяется в странах Евросоюза, на подходе и вторая.

Как отмечает портал sciencealert.com в описании к обеим вакцинам содержится информация, чтобы особы, которые имеют известную историю аллергических реакций на компоненты вакцин, избегали их использования. Тем, у кого возникнет острая реакция после первой дозы прививки, рекомендуется не делать вторую.

Причиной аллергии может выступить, согласно гипотезе ученых, полиэтиленгликоль, который никогда раньше не присутствовал в вакцинах. В двух упомянутых он содержится как часть защитной оболочки, окружающей главный компонент — mRNA.

Полиэтиленгликоль, между тем, можно обнаружить в продуктах повседневного пользования — в чистящих средствах, шампунях, зубной пасте, даже в некоторых лекарствах.

Медицинский портал подчеркивает, что пока еще нет «достаточного количества данных, чтобы говорить, каков индикатор анафилаксии в случае вакцины Moderna», и появится ли значительная разница между двумя этими вакцинами.

Специалисты считают, что главным противопоказанием для вакцинации от Covid-19 является тяжелая аллергическая реакция организма. Речь не идет при этом о тех, у кого аллергия на какие-то виды трав или цветов.

Важно, что если кто-либо уже попадал в больницу с анафилактической реакцией, ему или нельзя колоть прививку от коронавируса вовсе, или же проводить процедуру в соответствующих условиях. Таково мнение хабилитированного доктора медицинских наук Польского объединения вакцинологии Эрнеста Кухара.