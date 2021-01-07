Президент Moderna заверяет: его вакцина будет защищать от коронавируса несколько лет

Но на всякий случай он оговорился: нужно собрать больше данных, чтобы эти утверждения стали реальностью. В среду Европейское агентство лекарств рекомендовало условное разрешение на поставки на европейский рынок вакцины от этой компании. Таким образом, это вторая вакцина после Pfizer/BioNTech, которая входит в медицинский оборот в странах-членах ЕС.

Конкуренция между разработчиками и производителями вакцин от Covid-19 все шире разворачивается в мире. В ход идут самые разные аргументы, которые публикуются в медиа. Вакцина, производимая компанией Moderna, может обеспечить защиту организма на протяжении нескольких лет, уверяет президент компании Стефан Бэнсел.

Обычно подготовка и получение согласия на использование вакцины требует нескольких лет. Для этого задаются вопросы ученым и властям о безопасности применения вакцины от Covid-19. Однако ситуация мире не терпит отлагательств. Потому и делаются такие шаги. Преимущества своей вакцины отстаивает глава американской фармацевтической компании.

- Наихудший сценарий, который был представлен в медиа осенью, был основан на том, что она будет действовать месяц-два. И я думаю, что его можно выбросить в окно, - вступился за свое детище президент Moderna Стефан Бэнсел. И продолжил: - Появление антител, генерированных вакциной, в теле человека происходит очень медленно. Мы считаем, что организм может быть защищенным потенциально в течение нескольких лет.

Шеф компании также сказал, что его фирма намеревается доказать, что вакцина разработки Moderna способна быть эффективной и против разных вариантов коронавируса — из Великобритании или Южно-Африканской Республики.

Но он все же с осторожностью заметил, что нужно получить больше данных, дабы стопроцентно утверждать оптимистические предположения.

Как говорится, поживем — увидим, прав или нет президент Moderna.