Команда Force выиграла чемпионат Азербайджана по Fortnite

При поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также Федерации киберспорта Азербайджана прошел чемпионат Азербайджана по Fortnite, организованный Gaming League Azerbaijan (GLA), способствующей развитию киберспорта в нашей стране.

В захватывающем турнире, поддержку которому также оказал бренд Mountain Dew, приняли участие 128 команд. 32 команды ежедневно боролись за попадание в следующий раунд. Команда Force выиграла турнир с наивысшим результатом. Второе место заняла команда Junior Teamgo, а команда Ghostik&teews стала третьей.

Следует отметить, что по статистике до 2019 года сфера киберспорта, привлекшая интерес более 400 миллионов человек, сегодня продолжает набирать популярность. Киберспорт в тестовом виде включен в программу 19-х Азиатских игр 2022 года.

Gaming League Azerbaijan (GLA), созданная в 2019 году и проводящая киберспортивные турниры в Азербайджане, на сегодняшний день организовала более 20 чемпионатов по киберспорту. Приоритетные цели этой лиги, созданной для развития культуры киберспорта, включают развитие киберспортивных игр на международном уровне в Азербайджане и создание всех необходимых условий для проведения как местных, так и международных мероприятий в нашей стране.