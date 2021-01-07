Эрдоган назвал захват Капитолия шокирующим

Беспорядки, произошедшие на этой неделе в Конгрессе США, шокировали мировое сообщество, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Этот процесс, произошедший в Америке, которую называют "колыбелью демократии", действительно шокировал мировое сообщество. Желаю семьям погибших терпения, а пострадавшим - скорейшего выздоровления", - сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Президент Турции также выразил пожелание, чтобы процесс передачи полномочий от Дональда Трампа избранному президенту США Джо Байдену прошел спокойно.