Конец прошлого и начало нынешнего года запомнятся невиданным взлетом биткоина. Причем этот взлет происходит после заявления ряда центробанков (в том числе и ведущих стран мира) о возможности запуска в ближайшие годы своей цифровой валюты. Первой страной, запустившей национальную криптовалюту, стала Венесуэла (2018 год). Вопрос создания государственной цифровой валюты поднят также в Иране, России, Турции, странах Европы, а Китай уже тестирует свой криптоюань. Разговоры об этом идут и в Центробанке Азербайджана. В целом все центробанки считают введение цифровых валют целесообразным, но… осторожничают.

А самая дерзкая криптовалюта - биткоин - между тем в течение всего месяца подорожала в несколько раз, цена ее перевалила уже за 40 тыс долларов. Многие эксперты причину взлета биткоина видят, в числе прочего, в растущих ожиданиях того, что благодаря появлению вакцин пандемия будет взята под контроль. Как правило, в подобных ситуациях инвесторы предпочитают вкладывать в наиболее рискованные активы, к которым относится и криптовалюта, в то время как прибыль от более надежных активов, например гособлигаций, стремится к нулю.

Да, пандемия сильно ударила по глобальной экономике, ослабив нацвалюты даже ведущих стран. Многие просто не знают, куда вкладывать деньги, а накопилось их уже много. В то же время эти деньги не только не «работают», но и теряют свою стоимость. Тяга к золоту уже снизилась. И на таком невзрачном фоне вдруг всплыл биткоин. Случайно ли?

В таком стремительном росте стоимости биткоина нельзя исключить и спекулятивный фактор. Отсутствие на рынке других альтернатив создала благоприятные условия для спекулянтов, которые, по всей видимости, и разгоняют рост биткоина. Нетрудно догадаться, что уже в ближайшее время неизбежна какая-то коррекция стоимости этой криптовалюты. Говорить, насколько он вырастет или упадет бессмысленно, все зависит от спроса и предложения. Но на рынке появилось много игроков с большими деньгами, а товар ненадежный.

Пока у экспертов нет единого прогноза относительно дальнейшей цены. Одни говорят, что биткоин уже достиг максимальных высот и скоро последует откат, другие пророчат рост на протяжении всего года, в ходе которого цена якобы может подняться и до ста тысяч. Пока же спрос на биткоин растет вместе с быстрым ростом неопределенности – увеличиваются масштабы пандемии и ограничений для населения и бизнеса, а в США усиливается экономический и политический кризис. В таких условиях инвесторы надеются на возможную надежность и доходность криптовалюты.

Действительно, демократы, получив полный контроль над законодательной властью страны, проведут, видимо, «голубую зачистку» конгресса (партийный цвет демократов – голубой), что проложит путь избранному президентом Джо Байдену для проталкивания более строгого корпоративного регулирования и повышения налогов. В итоге упадет прибыль и привлекательность акций компаний. А в таких условиях инвесторы надеются на возможную надежность и доходность криптовалюты.