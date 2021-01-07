Названо имя неожиданного претендента на место Ангелы Меркель

В январе изберут главу Христианско-демократического союза (ХДС), он же станет кандидатом в канцлеры ФРГ. На пост главы ХДС претендуют три человека: бизнес-лоббист Фридрих Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру в обход известных претендентов на пост Ангелы Меркель и стать канцлером ФРГ. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники.

По информации издания Bild от нескольких представителей ХДС, Шпан рассматривает возможность стать канцлером, даже если Лашет, в команде которого он работает, возглавит ХДС.

«Йенс Шпан дал мне понять, что он будет готов выдвинуть кандидатуру на пост канцлера, если его результаты в опросах в марте будут намного лучше, чем у Лашета», — отметил неназванный глава фракции ХДС в региональном парламенте.

В феврале прошлого года канцлер Ангела Меркель, занимающая этот пост четыре срока, заявила, что не намерена самостоятельно подыскивать себе замену.

«В вопрос того, кто далее встанет во главе Христианско-демократического союза или отберется кандидатом в канцлеры, я не вмешиваюсь», — сказала она журналистам, сославшись на «исторический опыт».