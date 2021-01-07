Германия хорошо известна как один из крупнейших производителей вооружений в мире. Современные самолеты, корабли, танки, бронемашины, ракетные установки, стрелковое оружие с клеймом Made in Germany предпочитают приобретать в разных концах света. По мнению некоторых экспертов, немецкое оружие и военная техника непрерывно подпитывают военные конфликты в разных регионах Земли.

В прошлом году федеральное правительство разрешило экспорт оружия почти на 1 миллиард евро в страны, втянутые в военные действия, прежде всего в Йемен и Ливию.

В период с 1 января по 17 декабря 2020 года только для экспорта вооружений в Египет было дано разрешение на 752 миллиона евро. Эти цифры обнародовал министр экономики ФРГ в ответ на запрос депутат от Партии зеленых Омида Нурипура.

Оружие и военная экипировка, техника в больших количествах направлялись в Катар (305,1 миллиона евро), в Объединенные Арабские Эмираты (51,3 миллиона), в Кувейт (23,4 миллиона), а также в Турцию — здесь получили амуниции на 22, 9 миллиона евро.

Кроме поставок в эти страны известны адреса и других получателей вооружений: федеральные власти Германии в прошлом году разрешили также отправить грузы военного назначения туда же, на Ближний Восток - в Иорданию (1,7 миллиона евро) и в Бахрейн на 1,5 миллиона.

Таким образом, общее вливание от продаж смертоносной продукции в бюджет этой европейской страны НАТО составил цифру в абсолютном выражении 1 миллиард 160 миллионов евро. Об этом сообщило информированное экономическое издание wGospodarce.pl.

Пока что нет обобщенных данных за 2020-1, но в 2019 году экспорт вооружений Германией вырос на 65 процентов. Интересно, что тогда наибольшим покупателем была Венгрия, приобретшая вооружений на 1,77 миллиарда евро. За ней был Египет с 802 миллионами. Следом шли Соединенные Штаты (483 миллиона евро), у которых своя военная промышленность не лыком шита.

Доля поставок в страны так называемого «третьего мира», что расценивается, мягко говоря, неоднозначно, хоть и снижается в последние два года, но остается на уровне около 40 процентов. Есть предположение, что и в прошлый, коронавирусный год Германия от экспорта вооружений получит в целом до 10 миллиардов евро.

Как говорится, кому война, а кому — мать родна.