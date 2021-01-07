Вакцину Pfizer признали эффективной против штаммов коронавируса

Лабораторные исследования, проведенные компанией Pfizer и учеными медицинского факультета Техасского университета, показали, что разработанная компаниями Pfizer Inc и BioNTech вакцина от коронавируса действенна против мутировавших штаммов инфекции, обнаруженных в Великобритании и Южной Африке, пишут западные СМИ.

Ученые пришли к выводу, что препарат может нейтрализовать так называемую мутацию N501Y в шиповидном белке. По словам одного из ведущих экспертов Pfizer Фила Дормитцера, изначально были опасения, что этот мутировший коронавирус распространяется быстрее, а также не поддается вакцине.

Во время исследования использовалась кровь людей, получивших вакцину. Ученым удалось обнаружить, что препарат может бороться с N501Y, а также еще с 15 мутациями.