В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 532 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 1 879 пациентов выписан после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 24 человека, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 223 417 случаев заражения коронавирусом, из них 205 406 человек благополучно прошли лечение, 2 869 - скончались.

Лечение 15 142 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.