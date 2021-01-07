В Баку на двух проспектах ограничат движение

В Баку на проспектах Зии Буниятова и Азадлыг девятого и 10 января транспортное движение будет ограничено, сообщили в Госагентстве автомобильных дорог.

В связи со строительными работами, которые будут проведены в эти дни на путепроводе на пересечении проспектов Зии Буниятова и Азадлыг, а также в направлении дорожной развязки Кёроглу, движение автотранспортных средств будет частично ограничено.

Просьба к водителям для альтернативы пользоваться боковыми дорогами проспекта.