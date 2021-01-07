Американские ученые: 59% бессимптомных носителей COVID-19 заражают других

Исследователи американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разработали модель распространения COVID-19. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Washington Post.

В 59% новых случаев заражения коронавирусом источником инфекции становились бессимптомные носители вируса, говорится в исследовании. Эта доля состоит из 35% новых случаев заражения, когда коронавирус передается от человека до того, как у него появились симптомы заболевания, и 24% случаев передачи вируса от людей, у которых вообще не развиваются симптомы заболевания.

По словам заместителя директора Центра по контролю за инфекционными заболеваниями и соавтора исследования Джея Батлера, до того, как получат широкое распространение вакцины от коронавируса, для борьбы с COVID-19 надо использовать «коллективные инструменты смягчения последствий», именно они позволят замедлить распространение коронавируса среди людей.

Батлер отмечает, что выводы исследователей и появление более заразного варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, а потом и в нескольких штатах США, придают особое значение рекомендациям CDC по борьбе с распространением COVID-19.

The Washington Post напомнила важнейшие из рекомендаций CDC: независимо от того, как вы себя чувствуете, носите маску, мойте руки, оставайтесь социально дистанцированными и проходите тесты на коронавирус.