В Литве вновь подняли вопрос о возмещении Россией ущерба от «советской оккупации»

Депутат Альгирдас Сисас во время правительственного часа в Сейме Литвы обратился к лидерам правящей партии консерваторов с вопросом, намерен ли кабмин вернуться к вопросу о возмещении ущерба от «советской оккупации».

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос возмещения ущерба от «советской оккупации» в правительстве не будет забыт, пишет российская «Парламентская газета» со ссылкой на агентство ELTA.

На что премьер-министр Ингрида Шимоните, делегированная на пост консерваторами, ответила: «Мы не забыли об этом вопросе. Он не будет забыт».

По словам лидера консерваторов, главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса, «это действующий закон, и во всех форматах двусторонних вопросов его поднимают». «Только сейчас этих форматов немного в силу определённых обстоятельств», — заметил лидер консерваторов.

В Литве весь советский период называют оккупацией. Вопрос о возмещении ущерба, отмечает российское издание, якобы нанесённого Литве Советским Союзом, Вильнюс поднимал неоднократно. Это требование сформулировано в принятом 13 июня 2000 года Сеймом законе «О возмещении ущерба, причинённого оккупацией СССР». Закон обязывал кабмин до 1 октября 2000 года «завершить расчёты причинённого оккупацией СССР ущерба». Тогда литовская комиссия подсчитала, что нанесённый «советской оккупацией» ущерб составляет около 20 млрд долларов США.

Россия не принимает эти претензии, считает их незаконными и не ведёт каких-либо переговоров с Литвой на эту тему.