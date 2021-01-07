Зеленский благодарит Эрдогана за помощь в возвращении украинских моряков из Ливии

Как сообщает Anadolu, Владимир Зеленский написал в Twitter, что рад возвращению экипажа судна «Капитан Хайям», который находился под арестом в Ливии уже пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Реджепа Тайипа Эрдогана за помощь в возвращении украинских моряков, задержанных в 2016 году в Ливии.

Глава украинского государства отметил, что Украина не забывает своих граждан и не оставляет их в беде.

«Рады приветствовать наших моряков, членов экипажа танкера «Капитан Хайям» дома после пяти лет заключения в Ливии! Украина не забывает и не оставляет своих людей в беде. Отдельное спасибо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за помощь в эвакуации наших граждан»,- говорится в публикации украинского президента.

В администрации президента Украины 7 января объявили, что четверо граждан Украины из экипажа танкера «Капитан Хайям», задержанные территориальных водах Ливии в 2016 году, вернутся в страну.