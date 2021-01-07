В Лондоне объявили чрезвычайную ситуацию из-за COVID-19

В последний раз режим ЧС объявлялся в городе в 2017 году, после террористических атак на Вестминстерском и Лондонском мостах, передает Коммерсант.

Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стала критической и вышла из-под контроля.

«Сегодня я объявил о ЧС в Лондоне, поскольку угроза, которую создает вирус для нашего города, привела к точке кризиса. Каждый тридцатый житель Лондона сейчас болеет COVID-19. Если мы немедленно не примем меры, наша служба здравоохранения может "перегреться" и умрут еще больше людей», — написал Хан в Twitter.

Мэр города также обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону с просьбой увеличить финансовую поддержку для жителей столицы, которые должны находиться на самоизоляции и не могут работать. Он также считает, что нужно закрыть религиозные учреждения и ввести масочный режим на улице, в том числе в очередях в супермаркеты.

По последним данным, в больницах Лондона находится около 7 тысяч заразившихся. Последние семь дней в среднем за сутки регистрируется около 13 тысяч новых случаев заражения. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились более 463 тысяч горожан, умерли более 9 тысяч человек. С 6 января по всей стране, в том числе и в Лондоне, объявлен локдаун.