Специалисты MİTRİ возвращают к жизни перенесших COVID-19 пациентов

По мере роста числа посткоронавирусных осложнений во всем мире все чаще встает проблема возвращения пациентов к нормальному здоровому образу жизни. У многих переболевших пациентов обнаруживают снижение функции легких, поражение сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, центральной и периферической нервной систем, отмечаются нарушения в системе крови, сдвиги иммунологического, психологического характера.

У специалистов по восстановительному лечению Национального научно-практического института спортивной медицины и реабилитации Министерства молодежи и спорта Азербайджана (MİTRİ) имеется особый опыт работы с пациентами со скрытой и выраженной клинической симптоматикой, причем наши квалифицированные реабилитологи самых различных медицинских специальностей: кардиологи, неврологи, пульмонологи, отоларингологи, офтальмологи, спортивные врачи, психологи, функциональные диагносты, ортопеды.

Реабилитологами MİTRİ разработана программа персонифицированного восстановительного лечения поражений, вызванных коронавирусной инфекцией. Более сотни больных успешно прошли курс восстановительной терапии после перенесенной коронавирусной болезни. Медицинские проблемы, которые мы решаем в первую очередь:

возобновление работы легких в полном объеме после ателектазов, пневмонии, предупреждение повторных воспалительных процессов;

устранение остаточных симптомов (длительный кашель, отделение мокроты), профилактика формирования пневмофиброза, спаек в плевральной полости;

коррекция сдвигов в крови и лечение острого иммунодефицита;

купирование дисбиоза после антибиотикотерапии;

лечение остаточных мышечно-суставных и неврологических нарушений;

рациональная диетотерапия;

психокоррекция и психологическая поддержка

MİTRİ обладает уникальными современными методиками лечебной реабилитации пациентов с различной патологией. В арсенале института имеется набор уникальных физиотерапевтических воздействий, специализированные технологии психологической и физической реабилитации, методы, направленные на нормализацию состава крови, повышение иммунитета.

Для получения более полной информации о реабилитационной программе можно звонить по телефонам: (+99412) 404 83 08/ 09/10/11, мобильный: (+99450) 3124074. Адрес: ул. Олимпийская, 4a. При обращении к врачам MİTRİ важно, чтобы на руках пациента были документы, подтверждающие отсутствие вируса и окончание активного курса лечения COVİD-19.