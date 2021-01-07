В США объявили конец американской эры

Беспорядки в Конгрессе США являются признаком того, что Соединенные Штаты начинают приходить в упадок на международном уровне, заявил глава Совета по международным отношениям в США Ричард Хаас.

«Мы видим кадры, которые я никогда не думал, что мы увидим в Соединенных Штатах. В некоторых других столицах – да, но не здесь», – написал Хаас в своем Twitter.

«Вряд ли после этого другие будут смотреть на нас как раньше, с уважением или почтением. Если у постамериканской эры есть определенная дата начала, то почти наверняка сегодня», – заключил глава Совета по международным отношениям в США, пишет российская газета «Взгляд».

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Позднее полиция Капитолия подтвердила смерть своего сотрудника. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.