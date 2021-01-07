В России столкнулись два самолета: есть погибшие

Согласно информации, он столкнулся с другим летательным аппаратом – Cessna 150. По предварительным данным, жертвами аварии стали три человека, кроме того пострадал ребенок.

Под Санкт-Петербургом потерпел крушение легкомоторный самолет Piper 28. Об этом сообщает РИА Новости.

"По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39", - сообщили в Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуре.

При этом самолет Cessna в результате столкновения получил незначительные повреждения и смог без происшествий совершить посадку. Пилот не пострадал. Обе машины выполняли тренировочный полет.