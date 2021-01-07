Минобороны опровергает: в Азербайджане турецких военных баз не будет

Начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы внес ясность в сообщения ряда зарубежных СМИ о создании турецких авиабаз в трех городах Азербайджана.

По его словам, распространившаяся информация не соответствует действительности.

"За исключением случаев, предусмотренных международными соглашениями, стороной которых является Азербайджан, размещение иностранных военных баз на своей территории выходит за рамки политики государства. Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председателем этого движения с 2019 по 2022 годы", - подчеркнул официальный представитель министерства.