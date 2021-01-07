Половину всей продукции Pfizer/BioNTech закупит Евросоюз

Евросоюз договорился с компаниями Pfizer и BioNTech о закупке дополнительных 300 млн доз вакцины от COVID-19.

В ноябре ЕС уже заключил контракт с Pfizer и ее немецким партнером BioNTech о закупке 300 млн доз. Таким образом, почти половина всей продукции этих компаний, запланированной на 2021 год, придется на долю Европы, сообщает BBC.

Вакцины обычно распределяются между странами Евросоюза пропорционально численности их населения, однако в случае с новым контрактом пока не ясно, будут ли все страны делать заказы в соответствии с этим принципом.

Pfizer намеревается произвести в этом году до 1,3 млрд доз для всего мира.