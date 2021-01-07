Саудовская Аравия не откроет границы до конца марта

Саудовская Аравия объявила, что из-за пандемии COVID-19 границы королевства останутся закрытыми до 31 марта. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на МВД.

Саудовская Аравия откроет полностью воздушное, сухопутное и морское сообщение с 31 марта 2021 года, указывает телеканал. Тогда же будет разрешен въезд и выезд жителям страны.

21 декабря Саудовская Аравия объявила о приостановке международного авиасообщения и закрытии морских и наземных пограничных переходов из-за отмеченной в ряде стран мутации нового коронавируса. С начала эпидемии в королевстве выявлено свыше 363,5 тыс. случаев заражения, в активной фазе заболевания находятся чуть более 2 000 человек, умерли 6 282 заболевших.