Саад Харири приехал к Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился сегодня в резиденции "Вахтеддин" в Стамбуле с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Саадом Харири. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление Управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

Отмечается, что переговоры прошли в формате один на один. Были обсуждены вопросы развития турецко-ливанских отношений в политической, экономической, торговой и культурной сферах. Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив регионального сотрудничества.

Турецкий лидер сказал, что Анкара и впредь будет вносить вклад в единство и благополучие дружественного и братского ливанского народа.

Саад Харири, в свою очередь, поблагодарил президента Эрдогана за поддержку, оказываемую Турцией Ливану, включая инвестиции в экономику страны.