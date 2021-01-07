Коронавирусный антирекорд в Британии: ситуация выходит из-под контроля
Британские медики за сутки зафиксировали смерть 1 325 пациентов с коронавирусом COVID-19, это стало наихудшим показателем в стране за время пандемии, сообщает The Guardian.
Газета поясняет, что речь идет о пациентах, скончавшихся максимум спустя 28 дней после заражения COVID-19.
Кроме того, за сутки в стране выявили еще около 68 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности в Великобритании выявили примерно 3 млн случаев заражения COVID-19, почти 80 тыс. человек скончались от последствий заражения, пишет Интерфакс
В последние недели ситуация в стране осложняется быстрым распространением нового штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стала критической и вышла из-под контроля.