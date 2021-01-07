Коронавирусный антирекорд в Британии: ситуация выходит из-под контроля

Британские медики за сутки зафиксировали смерть 1 325 пациентов с коронавирусом COVID-19, это стало наихудшим показателем в стране за время пандемии, сообщает The Guardian.

Газета поясняет, что речь идет о пациентах, скончавшихся максимум спустя 28 дней после заражения COVID-19.