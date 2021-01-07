Чавушоглу: Турция - неделимая часть Европы и останется таковой

Турция исторически является неотъемлемой частью Европы и останется таковой. Турецкий народ видит свое будущее в составе Евросоюза. Об этом написал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в статье «Турецкий народ видит свое будущее в ЕС» для португальской газеты Diario do Noticias.

На вопрос, можно ли считать, что напряженность в отношениях Турции с Францией, Грецией и греческой общиной Кипра стала показателем переориентации Анкары к партнерству на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, турецкий министр ответил: «Мы являемся членом Совета Европы, ОБСЕ и других европейских организаций. С 1952 года Турция является членом НАТО и принимает активное участие в миссиях и операциях Альянса за рубежом. Турция официально вступила в блок НАТО по итогам Лиссабонского саммита в феврале 1952 года. Членство в ЕС также остается нашей стратегической задачей».

Чавушоглу подчеркнул, что географическое расположение и история Турции позволяют ей чувствовать себя частью не только Европы, но и Азии. «Мы считаем это не только исторической ответственностью, но и ценностью», - говорится в статье главного турецкого дипломата, передает Anadolu.

Чавушоглу отметил, что в современном динамичном и развивающемся мире внешняя политика Турции - это не выбор, а необходимость.

«Анкара сотрудничает с партнерами с востока, запада, севера и юга для достижения своих целей по обеспечению мира и стабильности в регионе. Новые и старые партнеры в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке не создают альтернатив, а наоборот, дополняют друг друга. Мы рассматриваем отношения с ЕС в перспективе членства в организации. Турецкий народ видит свое будущее в Европе», - констатировал турецкий министр.