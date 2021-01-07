В США заявили, что объявить Трампу импичмент не получится

"Любая попытка объявить президенту Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов", - передает Интерфакс слова Грэма, которые он написал в твиттер.

После беспорядков во время утверждения результатов президентских выборов среди демократов стали звучать призывы к отстранению Трампа от власти. Эту идею поддержали лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Избранный президент США Джо Байден пока не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти.