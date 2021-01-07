ВОЗ признает: «британский» вирус-мутант распространяется быстрее обычного

Новый штамм коронавируса, выявленный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

"Новая информация поступает постоянно, - сказала она. - Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм", - передает ТАСС.

В то же время, подчеркнула ван Керкхове, имеющаяся информация свидетельствует о том, что нет никакой разницы в том, каким образом распространяется вирус: "Соответственно, нет никаких изменений в отношении того, как мы должны противостоять этому варианту, в том числе использовать средства индивидуальной защиты. Однако нам необходимо работать более усердно, чтобы прерывать цепочки передачи. А осложняется этот процесс тем, что параллельно продолжает циркулировать и обычный вариант коронавируса".

В том, что касается смертности и заразности, "нет никаких свидетельств того, что выявленный в Соединенном Королевстве вариант является более опасным", добавила она.