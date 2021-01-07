Определен «сильнейший» паспорт

Согласно ежегодному международному рейтингу паспортов Henley Passport Index, самым «сильным» паспортом оказался японский.

Рейтинг формируется по принципу свободы передвижения держателей паспортов. Он демонстрирует возможность посещать другие страны без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж, передают Вести.ру.

Обладатели японского паспорта могут свободно посещать 191 страну мира. За Японией следует Сингапур (190 стран), третье место поделили Южная Корея и Германия (189 стран).