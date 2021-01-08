Трампу выдвинули ультиматум

Демократы в палате представителей Конгресса США приступят к процедуре отстранения с поста президента Дональда Трампа, если тот немедленно не уйдет с должности, говорится в письме спикера нижней палаты Нэнси Пелоси к однопартийцам.

"Если президент немедленно не уйдет с должности неотвратимо и добровольно, Конгресс приступит к действию", - цитирует РИА Новости документ.

По подсчетам телеканала NBC News, за отстранение Трампа от должности уже высказались не менее 230 конгрессменов, лишь один из них – республиканец.