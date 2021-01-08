ВОЗ: богатые страны закупили большую часть вакцины от COVID-19

Страны с низкими доходами на душу населения и большинство государств со средними доходами в настоящее время не получают вакцину от коронавируса. Большую часть поставок закупили богатые страны, сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, призвав мировое сообщество решить проблему доступа к вакцинам от COVID-19 в мире.

"Богатые страны закупили большую часть поставок различных вакцин", - констатировал глава ВОЗ, по словам которого, применение вакцины от коронавируса началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, шесть - средние, сообщает ТАСС.

"Существует ясная проблема в том, что страны с низкими доходами и большинство стран со средними доходами все еще не получают вакцину", - подчеркнул глава ВОЗ.

"Эту проблему мы можем решить вместе посредством механизма доступа к вакцинам COVAX и инициативы ACT-Accelerator", - констатировал Гебрейесус.

"Сейчас мы также видим, что страны как с высокими, так и средними доходами, участвующие в COVAX, заключают дополнительные двусторонние сделки. Это потенциально повышает цену для всех и означает, что люди из группы высокого риска в беднейших и наиболее обездоленных странах не получают вакцину от COVID-19", - сообщил глава ВОЗ.

Гебрейесус предупредил, что вирус будет "процветать", если не "уменьшить его передачу и не распределить вакцину на равной основе".