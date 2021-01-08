Участнику штурма Капитолия потребовался переводчик с русского

В США в суде одному из задержанных за участие в беспорядках в Капитолии потребовался переводчик с русского языка, пишет Washington Post.

Издание уточняет, что несколько десятков человек, арестованных в Вашингтоне, предстали перед судом накануне.

«Я не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите», – заявил, по данным WP, русскоговорящий мужчина судье, передает РИА Новости. Никаких деталей больше не приводится.

В настоящее время полиция, ФБР и Минюст продолжают поиск участников беспорядков в американской столице.