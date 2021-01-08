В Иране отказались от вакцины Pfizer/BioNTech

Власти Ирана отменили соглашение, в рамках которого Исламская Республика должна была получить 150 тысяч доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на пресс-секретаря Общества Красного Полумесяца в Иране Мохаммада Хосейна Гусияна Могаддама.

По его словам, решение было принято после того, как ранее в пятницу верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил о запрете на ввоз в страну вакцин от коронавируса из США и Великобритании. Представитель Общества Красного Полумесяца отметил, что иранские власти рассмотрят возможность приобретения одного миллиона доз вакцины от коронавируса у других стран, в частности у России, Индии и Китая.

Хаменеи, объявляя о запрете на импорт в Исламскую Республику вакцин от коронавируса из США и Великобритании, подчеркнул, что не доверяет разработанным в этих странах препаратам, отметив, что западные державы "в некоторых случаях хотят испытать вакцину на других народах".

28 декабря глава Общества Красного Полумесяца в Иране Карим Хеммати сообщил, что ИРИ получит 150 тыс. доз вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer в сотрудничестве с BioNTech.