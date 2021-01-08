Саудовский король привился от коронавируса

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд получил первую дозу препарата от нового коронавируса. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

Информация о самочувствии 85-летнего монарха после вакцинации не приводится.

В начале декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Саудовской Аравии одобрило регистрацию и использование на территории королевства препарата американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Вакцинация от коронавируса в стране началась 17 декабря. Прививочные центры открылись во всех регионах. Саудовский наследный принц, первый вице-премьер и министр обороны Мухаммед бен Салман Аль Сауд вакцинировался 25 декабря.