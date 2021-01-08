Замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов: Украина одна расследует эту трагедию

"Погибли 176 человек, из них – девять членов экипажа... Заверяю вас, что органы прокуратуры и правопорядка Украины продолжают делать все, чтобы установить правду и привлечь в ответственности виновных", – сказал Мамедов в ходе церемонии открытия в Киеве сквера памяти погибших в авиакатастрофе.

По словам замгенпрокурора, Украина хочет добиться компенсаций всем, кто пострадал в результате этой трагедии.

"Мы продолжаем консультации со странами, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Но, к сожалению, сегодня Украина одна осталась расследовать эту трагедию... Безусловно, это не возместит вашу утрату, но мы должны сделать все, чтобы компенсировать ее как с правовой точки зрения, так и материально", – отметил Мамедов.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 "Международных авиалиний Украины", который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство пассажиров были гражданами Ирана и Канады.